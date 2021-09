Juve, se Szczesny non convince assalto a gennaio a Keylor Navas

La Juventus monitorerà con attenzione le prestazioni di Wojciech Szczęsny nei prossimi mesi e in base al rendimento deciderà se intervenire sul mercato di gennaio per trovare un nuovo numero uno.

Il portiere polacco non ha iniziato al meglio la stagione, rendendosi protagonista in negativo alla prima in campionato con due errori grossolani che sono costati i 3 punti ai bianconeri.

Szczesny da tempo è finito nel mirino della critica per prestazioni non sempre esaltanti e sembra aver perso quella sicurezza che aveva non appena sbarcato a Torino.

La Juventus nel frattempo ha iniziato a guardarsi intorno e, stando a quanto riporta in Spagna Todofichajes.com, avrebbe messo nel mirino Keylor Navas, portiere del Paris Saint-Germain.

Il club francese sarebbe disposto a trattare la cessione del giocatore per consegnare definitivamente le chiavi della porta a Gigio Donnarumma. Il costo del cartellino di Navas si aggira sui 12 milioni di euro.