Juve, senti Buffon: “Vicario e Carnesecchi? Vi dico la mia…”

Gianluigi Buffon, ex portiere bianconero, ha consigliato alla Juventus due possibili portieri per il futuro. L’ex numero uno della nazionale ha le idee chiare

La Juventus nella prossima stagione potrebbe ritrovarsi a cambiare portiere. Infatti, Szczesny sembra non essere sicuro della propria permanenza con le sirene dalla Premier League che si fanno sempre più insistenti. Un suo possibile ritorno a Londra, sponda Chelsea o Tottenham stavolta, sarebbe possibile con la Juventus che dovrebbe sostituirlo.

Sono tanti i nomi fatti in ottica di mercato per i bianconeri negli scorsi mesi, con sempre i soliti due come dati nel mirino della Juventus. Carnesecchi e Vicario, due portieri giovani e di sicuro avvenire che potrebbero essere il futuro della nazionale italiana e non solo. La Juventus li avrebbe puntati, con un grande ex che ha parlato bene di loro.

La benedizione di Gigi

A parlare dei due, infatti, è Gianluigi Buffon storico portiere bianconero che ha vinto di tutto a Torino. L’attuale estremo difensore del Parma ha parlato della situazione bianconera tra i pali, indicando alla sua ex squadra chi potrebbe essere il prossimo portiere su cui puntare. Ecco cosa ha detto:

“La Juve ha già due portieri enormi, uno è Szczesny e l’altro è Perin, dimostra di essere un titolare. Carnesecchi e Vicario sono i due prospetti migliori, qualcosa di più, hanno dimostrato parecchio, possono ambire a una grande squadra e a carriera luminosa. Juve, Milan, Roma e Inter senza portiere italiano mi dispiace, Napoli ha dimostrato con Meret che si può vincere anche con italiano”.