Juve, senti Giroud: “Ho parlato con Deschamps. Devo trovare più spazio, ma voglio giocare con il Chelsea”

La Juventus è sulle tracce di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea e della nazionale francese in scadenza di contratto nel prossimo giugno. I bianconeri cercano un vice Morata in ottica gennaio e il centravanti è in cima alla lista.

Giroud sta trovando poco spazio agli ordini di Lampard e con gli Europei alle porte non è cosa da poco. Nonostante ciò l’attaccante, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club inglese, ha dichiarato di voler restare a Londra e giocarsi le sue opportunità:

“Ho avuto una conversazione con Didier Deschamps e, ovviamente, mi ha detto che se le cose rimangono così, è meglio che prenda una decisione a gennaio. Ma sono abbastanza sicuro di poter guadagnare più spazio e rimanere al Chelsea perché è quello che desidero. Voglio vincere dei trofei con il Chelsea.

Ma non si sa mai, perché nel calcio le vicende vanno veloci. Ma ora sono molto felice. Sono un uomo felice e sono orgoglioso di essere un giocatore del Chelsea. Credo che se giocassi di più, ho buone chances di essere in ottima forma e pronto per l’Europeo”.

La volontà di Giroud è quella di restare al Chelsea, ma, se le cose non dovessero cambiare, a gennaio potrebbe partire. La Juve nel frattempo continuerà a seguire il giocatore e se si dovesse presentare l’occasione cercherà di coglierla al volo.