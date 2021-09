Juve, senti Ronaldo: “Tornare al Manchester è la decisione migliore che potessi prendere”

Cristiano Ronaldo ha rilasciato le prime dichiarazioni in maglia United in un’intervista al canale ufficiale del club, soffermandosi sul trasferimento e sull’addio alla Juventus. Le parole:

Cristiano, come ci si sente a potersi definire di nuovo un giocatore del Manchester United?

“Beh, come sai, ho una storia fantastica con questo fantastico club. Sono arrivato a 18 anni e ovviamente sono così felice di essere tornato a casa dopo 12 anni. Quindi sono davvero contento e non vedo l’ora di giocare la mia prima partita”.

Che ruolo ha giocato Sir Alex Ferguson nel tuo ritorno al club?

“Come tutti sanno, da quando ho firmato per il Manchester United a 18 anni, Sir Alex Ferguson è stato la chiave. Ricordo quando giocavamo contro il Manchester quando ero allo Sporting Lisbona. Per me, Sir Alex Ferguson è come un padre nel calcio.

Mi ha aiutato molto, mi ha insegnato molte cose, e ovviamente ha avuto un ruolo importante per il rapporto che abbiamo avuto, ci teniamo sempre in contatto ed è una persona incredibile. Mi piace davvero molto ed è stato la chiave principale per questo ritorno al Manchester United”.

Ti sembra il momento giusto per questo trasferimento a questo punto della carriera e della tua vita?

“Penso che sia la decisione migliore che ho preso. È proprio il momento giusto secondo me. Mi sono trasferito dalla Juve al Manchester, è un nuovo capitolo, sono così felice e contento e voglio andare avanti ancora, fare la storia, cercare di aiutare il Manchester a ottenere grandi risultati e vincere grandi cose”.