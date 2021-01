Juve, senti Rummenigge: “Riscatto Douglas Costa? Non abbiamo deciso, il Covid ha stravolto tutto”

Il futuro di Douglas Costa è ancora incerto. L’esterno brasiliano nella scorsa estate è tornato al Bayern Monaco in prestito, collezionando fino a questo momento 17 presenze condite da 1 rete e 3 assist.

Sull’eventuale acquisto a titolo definitivo al termine della stagione si è espresso Karl Heinze Rummenigge, dirigente del club tedesco, che ha parlato ai microfoni di Tiki Taka, trasmissione in onda su Italia 1, soffermandosi anche sul momento Juve. Ecco le dichiarazioni:

Douglas Costa? “Non abbiamo ancora deciso se riscattarlo, ma siamo molto contenti di quello che sta facendo. E’ bravo sia in campo che fuori, ma questa pandemia ha stravolto tutto e non sappiamo ancora come ci muoveremo sul mercato”.

Juve? “Sta andando meno bene in campionato rispetto ad altre squadre, ma è ancora in corsa per lo scudetto e anche in Europa è un’avversaria di tutto rispetto. Mi auguro che il tricolore però lo vinca l’Inter, è da un po’ che manca un trofeo ai nerazzurri”.

Su Ronaldo: “Ha meritato il premio come miglior giocatore del secolo, ha fatto dieci anni straordinari e sta facendo bene ancora oggi con la Juve. Noi siamo contenti di Lewandowski, che nel 2020 ci ha fatto vincere cinque titoli tra i quali la Champions League. E’ un attaccante straordinario”.