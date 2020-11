Juve, senti Thuram: “Pirlo non è come Zidane, il francese aveva più esperienza. Razzismo? In Italia è un problema, c’è ipocrisia”

Lilian Thuram, ex giocatore della Juventus con cui ha militato dal 2001 al 2006 collezionando oltre 200 presenze, ha rilasciato un’intervista a La Stampa nella quale ha affrontato il tema razzismo ed espresso il proprio parere sull’approdo in panchina di Andrea Pirlo. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Pirlo come Zidane? Non mi sembra la stessa storia. Per Pirlo è praticamente la prima volta come allenatore. Zidane, quando divenne tecnico del Real, aveva più esperienza alle spalle con i giovani e come numero due di Ancelotti”.

“Razzismo? In Italia c’è un vero problema razzismo e quello che mi rende più triste è che lo si accetti. C’è ipocrisia per cui si dice che non è possibile accettarlo, ma ciò che emerge negli stadi è l’immagine della società.

Il razzismo esiste ovunque. Le nostre società si sono costruite sull’idea che essere bianchi è meglio, come sull’idea che essere uomini è meglio che essere donne. Che lo è essere eterosessuali.

Si può superare sapendo che certe persone non vogliono perché in questo sistema sono avvantaggiate”.