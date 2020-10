Juve, si complica la pista Chiesa: difficoltà nel cedere gli esuberi, ma occhio a Bernardeschi

Ha subito una brusca frenata la trattativa per il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus. L’attaccante della Fiorentina attende la chiamata dei bianconeri ma al momento non ci sarebbero le condizioni economiche per condurre in porto l’affare.

Il patron della Viola Commisso ha aperto alla cessione ma chiede almeno 60 milioni di euro tra prestito e riscatto. La Juve ha tutte le intenzioni di portare avanti la trattativa fino alle ultime ore di mercato, ma prima dovrà liberarsi di qualche esubero e a poche ore dal termine è tutto più complicato.

Il direttore sportivo Paratici sta riscontrando difficoltà nel piazzare Douglas Costa e De Sciglio e nel trovare l’accordo sulla buonuscita per Sami Khedira, che permetterebbe di risparmiare oltre 10 milioni di euro lordi dal monte ingaggi.

La Juventus spera di cedere i giocatori in breve tempo, ma qualora arrivassero offerte per altri membri della rosa non di primissimo piano la società è pronta a prenderle in considerazione.

Tra i principali indiziati ci sarebbe Federico Bernardeschi, che piace in Spagna e in Inghilterra. In caso di proposte congrue i bianconeri potrebbero cederlo e tenere in rosa Douglas Costa. A quel punto ci sarebbero le condizioni economiche per affondare il colpo Chiesa.