Juve, si pensa al post Ronaldo: piace Bruno Fernandes

L’ennesima eliminazione dalla Champions League ha sancito il fallimento dell’operazione Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è sbarcato a Torino proprio per permettere alla Juve il passo in avanti in Europa, ma i risultati fino a questo momento hanno deluso.

La società bianconera ha iniziato a pensare al futuro, che potrebbe prescindere da CR7. L’attaccante a 36 anni continua a mantenere numeri da fuoriclasse ma non è più in grado di fare la differenza come una volta e a bilancio pesa moltissimo.

Il portoghese è in scadenza nel 2022 e al momento non c’è rinnovo in vista, motivo per cui a fine stagione le strade potrebbero separarsi. Cedere il giocatore a giugno per la Juve significherebbe racimolare una bella cifra da reinvestire per l’eventuale sostituto.

Gli estimatori di certo non mancano, in primis il Paris Saint-Germain, da anni sulle tracce di Ronaldo e pronto a farsi avanti nella prossima estate.

Riguardo il sostituto la Juve potrebbe puntare su un altro portoghese. Stando alle ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Bruno Fernandes, trequartista dello United autore di 23 reti e 13 assist in stagione. Il club inglese valuta il cartellino sui 90 milioni di euro.