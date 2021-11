Juve, si pensa allo scambio Bentancur – Zaniolo con la Roma

Tre assist in tre presenze totali in stagione. Rodrigo Bentancur non sta passando un ottimo periodo nella Juventus di Allegri bis. Il suo posto da titolare inoltre nello scacchiere bianconero non è più assicurato, e a dimostrazione di ciò vi sono i pochissimi minuti giocati sul finale dell’ultimo impegno stagionale contro la Lazio.

La dirigenza del club torinese sta così valutando il futuro del centrocampista uruguaiano, la cui crescita non sta rispettando le aspettative riposte in lui. E così l’idea, secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, è di inserire il cartellino del centrocampista in uno scambio.

Il sogno di mercato è chiaro ed ha un nome e un cognome: Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma piace da tempo alla Juventus, che però non ha mai trovato modo di provare l’affondo. Il giovane giallorosso ha fin qui collezionato, sotto la guida tecnica di José Mourinho, un gol e due assist in quindici presenze stagionali.

Al momento non è stato intavolato nulla tra i due club, ma il discorso potrebbe essere ben presto approfondito in sede di mercato. Difficile comunque che la Roma possa farsi tentare dallo scambio ideato dalla Juventus, anche perché in generale il club giallorosso si separerà difficilmente da Zaniolo.

Allo stesso tempo però Rodrigo Bentancur è un profilo che piace ed è un tipo di giocatore che manca alla squadra capitolina. Riguardo al discorso dovrà esprimersi anche José Morinho, in base alle sue idee circa il progetto tecnico-tattico della Roma che sta costruendo.