Juve Stabia, colpo internazionale del club campano: arriva un ex Chelsea

Volti nuovi nell’organigramma della Juve Stabia, che rafforza la propria struttura dirigenziale con un innesto di rilievo internazionale. Il club gialloblù ha infatti ufficializzato l’arrivo di Avraham Grant, tecnico israeliano di grande esperienza, chiamato a ricoprire il ruolo di Head of Football Operations.

Grant non è un volto nuovo per l’ambiente stabiese: già advisor del club, ha collaborato negli ultimi mesi alla definizione delle strategie sportive. Con la nuova carica, l’ex allenatore di Chelsea e West Ham diventa una figura centrale nella gestione dell’area tecnica, con responsabilità estese e operative.

La scelta si inserisce nel solco del progetto di Brera Holdings, la proprietà che ha rilevato la società dopo i cambiamenti societari dello scorso ottobre. L’obiettivo è dare continuità e visione al progetto sportivo, puntando su competenza, programmazione e stabilità per il futuro delle Vespe.

Il comunicato: “Il sig. Grant supervisionerà le operazioni sportive esistenti, mentre la società continua a concentrarsi sulla razionalizzazione e sull’aumento dell’efficienza operativa”.