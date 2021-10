Juve, su Ramsey c’è il Newcastle. Rabiot può finire in uno scambio con il Real Madrid

In casa Juventus continua a tenere banco il mercato in uscita, la priorità della società è di liberarsi dei giocatori che non rientrano nel progetto, sfoltire il monte ingaggi e reinvestire in entrata.

Sul piede di partenza c’è Aaron Ramsey, in rotta con l’ambiente e ai margini del progetto Allegri, ma gli ostacoli maggiori alla cessione sono dovuti all’alto ingaggio e alle condizioni fisiche del centrocampista.

In soccorso ai bianconeri potrebbe arrivare il Newcastle. Come riporta, infatti, Fichajes, il club inglese avrebbe contattato il gallese mettendo sul piatto un triennale. Ancora nessun contatto, invece, con la società bianconera.

Per quanto riguarda Rabiot, nelle ultime ore dalla Spagna è giunta un’importante indiscrezione. Secondo As, la Juve a gennaio potrebbe proporre al Real Madrid uno scambio tra il francese e Dani Ceballos.

Rabiot, infatti, è un vecchio pupillo di Carlo Ancelotti, che voleva il giocatore quando era sulla panchina dell’Everton. Un affare, dunque, che potrebbe soddisfare tutte le parti in causa.