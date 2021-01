Juve, sui social impazza l’hashtag #penalizzazioneperlinter: la situazione

#penalizzazioneperlinter, questo l’hashtag che sta impazzando su Twitter ed in generale su tutti i social network da qualche ora. Una richiesta molto esplicita: penalizzazione per l’Inter. Molti si stanno interrogando sulla questione richiamata dall’hashtag, spopolato infatti un po’ a sorpresa.

A lanciare l’hashtag ci hanno pensato i cugini milanisti, a farlo diventare super popolare tra i trend dei social hanno partecipato in massa anche i tifosi della Juventus, come raccontato dal portale ilbianconero.com. Due squadre ovviamente accomunate dalla grande rivalità nei confronti dell’Inter.

L’attacco è dovuto al fatto che la società nerazzurra sta fronteggiando parecchie difficoltà nel pagare gli stipendi dei propri tesserati: in particolare mancano ancora all’appello le mensilità di luglio ed agosto. Molti dunque sono gli arretrati che il club sta accumulando nei confronti di staff e giocatori, e tale situazione potrebbe venire spiacevole.

Come i tifosi della Juve e del Milan ricordano infatti, per simili situazioni vi sono anche dei precedenti in Serie A, con squadre penalizzate in classifica come conseguenza della mancata erogazione degli stipendi. L’Inter dal canto suo ha rassicurato i propri tifosi che al momento non c’è alcun rischio e la situazione rientrerà in tempi brevi.

Ovviamente il caso non finisce qui ed i tifosi delle squadre avversarie continuano a sperare in un passo falso della società nerazzurra. La data ultima per saldare i debiti infatti, il 16 febbraio, è ormai prossima. Se entro quel giorno l’Inter non riuscisse a pagare tutte le mensilità arretrate, la situazione potrebbe prendere risvolti inaspettati.