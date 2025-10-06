Serie A, Tudor mette l’Inter in cima: “È sopra le altre”

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Milan, Igor Tudor ha analizzato il momento della Juventus, evidenziando la necessità di crescere ancora e mantenere alta la concentrazione. Il tecnico croato ha sottolineato quanto sia fondamentale per la sua squadra guadagnarsi ogni risultato con lavoro e determinazione, senza mai adagiarsi.

Tudor ha poi tracciato un quadro del campionato, definendo l’Inter come la squadra attualmente superiore alle altre, ma lasciando intendere che i bianconeri potranno dire la loro fino alla fine, con la convinzione che il futuro potrà riservare belle sorprese. Nessun commento sul Napoli campione d’Italia in carica.

“Questi siamo noi, la Juventus, questa squadra qua, deve guadagnarsi ogni cosa. Sono felice di averli, allenarmi, migliorarli ogni giorno e migliorare anche me stesso. Sono molto critico, però la positività è grande”.

“A nessuno piace che la Juventus possa pareggiare o non vincere. Ho occhi e coscienza quando la squadra fa quello che deve e quando no. L’Inter è sopra le altre, noi possiamo dire la nostra e poi vediamo cosa dirà il futuro”, ha dichiarato l’allenatore della Juventus.