Juve, ulteriori esami per Chiesa: in dubbio la presenza con il Napoli

C’è apprensione in casa Juventus riguardo le condizioni di Federico Chiesa. L’attaccante è rientrato in anticipo dalla nazionale a causa di un fastidio ai flessori ed è in dubbio per la sfida con il Napoli.

Dai primi accertamenti svolti in nazionale l’infortunio non dovrebbe essere grave, ma la Juve vuole andare a fondo e stamani il giocatore ha svolto ulteriori esami al JMedical per saperne di più.

La Juve spera che non ci siano lesioni muscolari, qualora dovessero esserci il giocatore salterà sicuramente il Napoli.

L’obiettivo è non rischiare il giocatore in virtù dei numerosi impegni che attendono i bianconeri nelle prossime settimane.

In giornata sono attese comunicazioni sull’entità dell’infortunio, vi terremo aggiornati.