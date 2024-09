Juventus 0-0 Napoli, Thiago Motta: “Abbiamo fatto meglio noi, su questo non ci sono dubbi”

Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui parlato della partita dello Stadium che si è conclusa per 0-0: “Devo riguardare la partita, secondo me oggi abbiamo fatto meglio rispetto alla partita contro la Roma”.

“Dentro l’area, oggi era difficile, contro una squadra che difende bene con difensori che in area sono forti. È una buona prestazione e non mi piace fare paragoni. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma non sufficiente per vincere”.

THIAGO MOTTA E LA PARTITA CONTRO IL NAPOLI DI ANTONIO CONTE: “ABBIAMO FATTO MEGLIO NOI, QUESTO SICURAMENTE. ABBIAMO TORVATO SQUADRE FORTI E CHE SANNO GIOCARE”

“Juve-Napoli per lo Scudetto? Non ho idea. Partita equilibrata, ma noi abbiamo fatto meglio del Napoli. Questo sicuramente. Adesso dobbiamo arrivare pronti alla sfida contro il Genoa”.

“Per vincere qualcosa in meglio possiamo fare, abbiamo trovato delle squadre forti e che sanno giocare. I nostri hanno fatto una buona prestazione, non possiamo essere contenti del risultato perché entriamo sempre vincere. La strada è quella lì, abbiamo messo il Napoli dietro però negli ultimi metri dobbiamo migliorare”.