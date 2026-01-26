Juventus 3-0 Napoli, Zuliani: “È una sceneggiata, guardate bene cosa succede tra Bremer e Hojlund”

Dopo la clamorosa vittoria per 3-0 del Napoli allo Stadium, Claudio Zuliani, giornalista e volto juventino su YouTube, non ha perso l’occasione commentare quanto successo sul terreno di gioco, punzecchiando i tifosi partenopei che sostengono che c’era un calcio di rigore nel primo tempo.

Queste una parte delle dichiarazioni: “Siete più scontati di una tragedia napoletana. Anzi, più che una tragedia è una sceneggiata. Se si perde, da una parte si prende e si va a casa; se si vince, meravigliosi; se si perde, arbitro, infortuni, tragedia”.

“Si lamentano perché vogliono due rigori nella stessa azione. Anche se fosse, è uno, non due. Uno dei loro giocatori si tuffa. Nell’altro c’è Bremer che va a contrasto con le braccia, ma con lo stesso metro arbitrale dall’altra parte c’è stata una spinta ed è rimasto in piedi. Ha capito il metro e ha continuato”.

Secondo la critica era da calcio di rigore, sottolineando però come nel calcio nulla sia mai scontato, nemmeno davanti all’evidenza. In ogni caso, a prescindere dalle polemiche arbitrali, il Napoli non ha offerto una grande prestazione.