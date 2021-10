Juventus, 3 giocatori in uscita a gennaio: i dettagli

La Juventus sta programmando le mosse da mettere a segno nella finestra invernale di mercato, ma molto dipenderà dal mercato in uscita e dal tesoretto che la società riuscirà a racimolare.

Al momento sono tre i giocatori che potrebbero lasciare Torino nel mese di gennaio: stiamo parlando di Luca Pellegrini, Weston McKennie e Dejan Kulusevski.

Il primo è rientrato alla Juve in estate per giocarsi il posto con Alex Sandro, ma fino a questo momento ha trovato poco spazio e a gennaio potrebbe finire in prestito alla Sampdoria.

Il centrocampista statunitense, invece, è passato da titolarissimo con Pirlo a riserva con Allegri, situazione che potrebbe portarlo all’addio a gennaio in caso di offerte congrue.

Discorso simile per Kulusevski, che ha giocato poco in questo inizio di stagione ed è corteggiato dal Tottenham di Fabio Paratici. In caso di offerte soddisfacenti lo svedese potrebbe lasciare Torino.