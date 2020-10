Juventus, 7 calciatori lasciano la ‘bolla’: dall’ASL non è arrivato alcun permesso

Quanto accaduto in Serie A tra Juventus e Napoli rischia seriamente di creare dei precedenti che potrebbero portare allo slittamento di numerose partite del massimo campionato italiano.

Per questo motivo, la FIGC è al lavoro per evitare tale possibilità, cercando comunque di agire in maniera leale nei confronti della SSC Napoli. Bisogna, infatti, verificare se gli azzurri hanno rispettato il protocollo.

In ogni caso, però, come si apprende dalla Gazzetta dello Sport, in casa Juventus diversi calciatori hanno deciso di uscire dalla ‘bolla’ creata a seguito dell’isolamento fiduciario. Luca Stefanini, responsabile della Juventus per quanto riguarda il lato sanitario, ha fatto sapere che i calciatori sarebbero potuti andare in Nazionale solo a seguito di una comunicazione dell’ASL che confermasse tale possibilità.

Tale comunicazione, però, non è ancora arrivata e nonostante ciò alcuni calciatori, tra i quali Buffon, Demiral, Danilo, Dybala, Bentancur, Cuadrado e Ronaldo, hanno lasciato il J Hotel.

Ora, conclude la Gazzetta, bisogna solo capire se il documento ricevuto dalle federazioni delle rispettive nazionali sia un valido sostituto dell’autorizzazione richiesta all’ASL.