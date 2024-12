Juventus a Danilo: “Il Napoli ti vuole”. La risposta del brasiliano

Il Napoli vuole concretamente Danilo e la Juventus avrebbe informato il giocatore del contatto con i partenopei. La trattativa può prendere piede o fallire, anche se si aspetta l’opinione del brasiliano

Nonostante una trattativa che sembrava poter iniziare, il Napoli potrebbe ritrovarsi con un nulla di fatto per Danilo della Juventus. Il calciatore brasiliano non sembra orientato a lasciare i bianconeri, a meno che non gli venga offerta una buonuscita economica degna di nota.

Della situazione ha parlato il Corriere della Sera: “Per l’immediato a Conte e Manna non sarebbe dispiaciuto Danilo, ai margini nella Juve di Thiago Motta. Il capitano dei bianconeri e del Brasile, colonna della Juventus di Max Allegri, nonostante sia in scadenza di contratto non è orientato a lasciare Torino a gennaio, a meno che la società non gli riconosca una corposa buonuscita”. Nei giorni scorsi, anche Cristiano Giuntoli, direttore generale della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Danilo via a gennaio? In questo momento è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto, dietro siamo ridotti ai minimi termini. Non abbiamo parlato con il Napoli né con altri. Il nostro obiettivo è non cedere nessuno e prendere un rinforzo in difesa”.

La situazione

Non ci sarebbe, però, solo il Napoli sul calciatore. Secondo il Sun, Ruben Amorim, nuovo manager del Manchester United, potrebbe tentare di ingaggiare Danilo, l’esperto difensore della Juventus, che sarebbe in procinto di lasciare il club di Serie A e che Amorim potrebbe acquistare a gennaio.

Il giornale scrive: “Amorim, che inizierà la sua carriera all’Old Trafford lunedì, potrebbe cercare di ingaggiare il centravanti della Juventus già a gennaio”. “La stella 33enne potrebbe rivelarsi un utile acquisto a breve termine per i Red Devils, che stanno cercando di rinforzare la retroguardia”. E poi ancora “Danilo – che è capitano sia della Juventus che del Brasile – sarebbe in procinto di lasciare Torino”. “Questo fa seguito alle notizie secondo cui l’agente di Danilo avrebbe contattato diversi club, tra cui il nuovo club di Amorim, lo United”.