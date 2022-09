Juventus, a Gennaio nuovo assalto per Zaniolo

I bianconeri tenteranno nuovamente un approccio con la Roma per acquistare Nicolò Zaniolo. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024

I bianconeri sono intenzionati a non lasciar perdere la pista che porterebbe Nicolò Zaniolo a vestire la loro maglia. Il calciatore giallorosso è attualmente infortunato, ma ha già dimostrato di essere in forma in questa stagione.

Il calciatore sembra gradire la pista e Federico Cherubini avrà l’arduo compito di trovare il modo per strappare il sì alla società capitolina. Intanto, i malumori sembrano essere passati tra Zaniolo e la Roma.

“Grazie Roma”

Due presenze stagionali non bastano per rafforzare il rapporto, certo, ma il giocatore si fa valere fuori dal campo. Al concerto di De Gregori e Venditti, infatti, Nicolò Zaniolo ha cantato “Grazie Roma” in un momento che ha emozionato tifosi e non. Il giocatore ha poi parlato del proprio rientro, dicendo che tra due settimane tornerà ad allenarsi tranquillamente.

Intanto i bianconeri restano a guardare, preparando la possibile offerta alla Roma. In questa sessione di mercato appena finita non sono bastati 50 milioni spalmati in un prestito, con la Roma che ora starebbe tentando di rinnovargli il contratto. Nel caso in cui non ci riuscisse, la Juventus avrebbe un vantaggio in più. Infatti, il calciatore potrebbe spingere per accasarsi in bianconero ad un solo anno dalla scadenza e portare il club giallorosso ad abbassare di molto le proprie pretese. In caso, la Juventus potrebbe contare di trovare un accordo per prenderlo a zero nel 2024. Ipotesi a cui non si vorrebbe arrivare.