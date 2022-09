Juventus, a Gennaio può arrivare un difensore

I bianconeri hanno tre obiettivi per il mercato di Gennaio. Una cosa è sicura: potrebbe arrivare un difensore

La Juventus potrebbe provare l’assalto per un difensore mancino, durante il mercato di Gennaio. La partenza di Chiellini ha lasciato un vuoto enorme, con soli difensori destri in rosa. L’unico mancino del reparto arretrato appartiene alla corsia laterale ed è Alex Sandro.

La Juventus dovrà acquistare un difensore mancino necessariamente nel futuro prossimo, anche solo per dare più varietà al reparto arretrato. L’acquisto potrebbe arrivare nel mercato invernale, con già tre profili varati.

Costi e possibilità

I tre profili varati sono quelli di Gabriel, Igor e Ndicka. Gabriel Magalhaes gioca nell’Arsenal ed è tra i tre il più costoso. Il difensore verdeoro è valutato circa 50 milioni di euro dai Gunners, ma viste le prestazioni ottime di questo inizio di stagione è probabile che il prezzo possa aumentare. A stagione in corso i londinesi potrebbero alzare fino a 70 milioni, con la Juventus che dovrebbe fare un gigantesco esborso economico. Improbabile che arrivi, vista una scadenza di contratto nel 2025.

Igor della Fiorentina, invece, può essere un profilo un po’ meno complicato. Il classe ’98 ex Spal continua a sfornare buone prestazioni, ma la viola potrebbe rinnovare anche il suo di contratto. Scadenza nel 2024, ma ottimismo per il rinnovo. Costo di cartellino, circa 20 milioni di euro. Ultimo, ma non ultimo, Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte. Il francese è il profilo più semplice dei tre e potrebbe arrivare a costi relativamente più bassi. Dopo la doppia operazione Pellegrini e Kostic, i rapporti con i tedeschi sono ottimi e la Juventus potrebbe provare ad anticipare i tempi per Gennaio e prendere il giocatore prima della scadenza. A Giugno 2023 andrà a zero, ma si potrebbe ripetere un’operazione come quella che portò Denis Zakaria in bianconero.