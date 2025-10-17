Juventus a rischio per il Fair Play Finanziario: possibile blocco del mercato

I bianconeri sono entrati nell’ennesimo occhio del ciclone, finendo nel mirino della UEFA e del Fair Play Finanziario. I bianconeri potrebbero ricevere una sanzione economica e addirittura finire per avere il blocco del mercato

Juventus nel mirino della UEFA

La Juventus sembra non trovar pace fuori dal campo. Le vicende extra calcistiche continuano a tartassare la squadra bianconera, che ora si ritrova nel mirino del massimo organo organizzativo calcistico europeo: la UEFA.

I bianconeri sarebbero colpevoli del non aver rispettato i paletti della Football Earnings Rule per il triennio che va dal 2022 al 2025. L’esito si avrà per Primavera 2026, con i bianconeri che potrebbero subire un’ammenda economica o, peggio, addirittura restrizioni sul mercato.

Cos’è la Football Earnings Rule?

È una componente fondamentale delle norme sul Fair Play Finanziario della UEFA che fissa dei limiti alle perdite dei club su un periodo di tre anni per garantire la sostenibilità finanziaria degli stessi. I club possono perdere un massimo di 60 milioni di euro in tre anni, con un aumento del limite a 10 milioni di euro all’anno per ogni condizione soddisfatta relativa alla buona salute finanziaria. La regola mira a garantire che i club non spendano più di quanto guadagnano nel lungo periodo. Il che include il monitoraggio di spese quali gli stipendi dei giocatori, i costi di trasferimento e l’ammortamento delle registrazioni dei giocatori.