Juventus, accordo per Kessie

Frank Kessié è vicino a lasciare il Barcellona. Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, per il 26enne centrocampista africano le due squadre avrebbero già raggiunto un accordo per il trasferimento alla Vecchia Signora in prestito, con obbligo di acquisto per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Resta comunque da convincere il giocatore

Appena un anno. È quanto potrebbe durare l’avventura di Frank Kessié al Barcellona. Il centrocampista ivoriano è arrivato la scorsa estate dal Milan con una lettera di libertà sotto il braccio ed è stato protagonista di una stagione in cui – pur non essendo indiscusso – ha ottenuto una buona manciata di minuti in campo in 43 partite (16 da titolare) in cui ha accumulato 3 gol e 3 assist.

La nuova destinazione del 26enne sarà quindi ancora una volta l’Italia. E più precisamente a Torino, visto che secondo le informazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport la Juventus e il Barcellona hanno già raggiunto un accordo per la partenza dell’africano verso la Vecchia Signora.

La Juventus deve convincere Frank Kessié

La fonte si spinge oltre e fornisce alcuni dettagli dell’accordo. Indica che Kessié giocherà con la Juventus in prestito nella stagione 2023-2024 e che i bianconeri avranno l’obbligo di acquistare il giocatore tra un anno a un prezzo compreso tra 10 e 15 milioni di euro. Il Barcellona dovrà quindi aspettare ancora un anno per pagare un corrispettivo per il giocatore.

Resta comunque da trovare un accordo con la Juventus per Frank Kessié stesso. I giganti torinesi non sono ancora riusciti a convincere il giocatore a tornare in Serie A, dove ha ancora una notevole immagine.