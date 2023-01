Juventus, ad oggi cinque titolari non sono in grado di giocare al Maradona: anche Vlahovic salterà la partita

Venerdì, alle ore 20.45, la Juventus scenderà in campo allo Stadio Maradona per una delle partite più importanti della stagione contro il Napoli di Luciano Spalletti che, dopo la vittoria contro la Sampdoria, si è di nuovo lanciato in campionato.

I bianconeri arriveranno in Campania senza alcuni calciatori fondamentali. Ad oggi infatti, non sono in grado di giocare diversi titolari: Pogba, Bonucci, Cuadrado, De Sciglio e perfino Dusan Vlahovic, il quale vedrà la partita direttamente dalla tribuna.

L’unico calciatore che ha recuperato è il difensore Bremer e forse l’attaccante argentino campione del Mondo Angel Di Maria.

A confermare l’indisponibilità dei calciatori è uno dei portali più vicini al club bianconero, TuttoJuve.com: “La Juventus venerdì prossimo a Napoli avrà bisogno di un miracolo per uscire indenne dal Maradona. Spalletti avrà la squadra al completo, mentre Massimiliano Allegri non avrà Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, Pogba, Vlahovic e Kaio Jorge“.

Lato Napoli, invece, Luciano Spalletti potrà contare su tutta la squadra a disposizione. Nessuna preoccupazione, quindi, per il coreano Kim, il quale è uscito anzitempo nella partita contro la Sampdoria per un problema muscolare.