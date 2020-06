Juventus ad un passo da Felix Nzouango dell’Amiens: i dettagli

Gli uomini mercato della Juventus sono al lavoro in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri, ma non solo. I bianconeri sono anche a caccia di colpi di prospettiva da inserire nelle giovanili prima del gran salto in prima squadra e sarebbero vicini a mettere le mani sul primo obiettivo.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus è ad un passo da Felix Nzouango, difensore centrale del 2003 ora all’Amiens e nel giro delle nazionali giovanili francesi.

Nzouango è un centrale che fa della fisicità il suo punto di forza, nonostante sia alto 1,88 centimetri è dotato di buona velocità e ottima tecnica. In patria lo paragonano a Varane, anche in virtù della difficoltà nel superarlo nell’uno contro uno.

La Juventus l’ha messo nel mirino e sta lavorando per portarlo a Torino nelle prossime settimane. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2021 e l’esborso economico non dovrebbe essere elevato.

Il francese una volta sbarcato in Italia verrebbe inserito nelle giovanili bianconere per facilitare il processo di ambientamento e completare il percorso di maturazione prima di essere aggregato alla prima squadra.