Juventus, ad un passo l’arrivo di Emerson Palmieri in prestito: le ultime

Il terzino italo-brasiliano vicino al ritorno in Italia. Le ultime

E’ la Juventus la protagonista assoluta delle ultime ore di mercato, i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Bayern Monaco per la cessione in prestito di Douglas Costa e hanno prelevato Federico Chiesa dalla Fiorentina. Entrambi i giocatori stamani si sottoporranno alle visite mediche per firmare con i nuovi club.

Novità anche per quanto riguarda il reparto arretrato, con De Sciglio ad un passo dall’approdo al Lione. Al posto dell’ex Milan arriverà con tutta probabilità Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea.

Il club inglese ha accettato di cedere l’italo-brasiliano in prestito con diritto di riscatto, le parti sono vicine all’intesa totale e nelle prossime ore il terzino può sbarcare in Italia per le visite mediche.

Emerson Palmieri arriverà per coprire il buco sulla corsia di sinistra e si giocherà il posto con Alex Sandro. L’esterno percepirà uno stipendio da circa 3 milioni di euro a stagione. A destra Pirlo resterà con Cuadrado e Danilo.

Sfumata definitivamente la pista Marcos Alonso, in rotta con Lampard e destinato comunque a lasciare il Chelsea.