Juventus, addii certi

La Juventus avrebbe intenzione di dire addio a ben due giocatori, che non verranno sicuramente rinnovati

Ormai sembra sicuro, Alex Sandro e Cuadrado non verranno rinnovati. I due calciatori saluteranno la Juventus a fine stagione, con i bianconeri che non hanno intenzione di continuare il loro rapporto con i due calciatori sudamericani.

Un addio maturato dopo tante riflessioni, specialmente di natura tecnica e di età. I due giocatori sono ormai quasi arrivati a fine carriera e la volontà dei bianconeri sarebbe quella di prendere calciatori più giovani per la fascia. Si vuole aprire un ciclo nuovo, in cui Alex Sandro e Cuadrado non ci saranno.

Aria di addio

Se l’addio sembra scontato, l’arrivo di qualcun’altro sembra da fare. Secondo Laura Barriales, volto bianconero da ormai anni, ecco chi dovrebbero prendere i bianconeri: “La Juve è alla ricerca di un terzino per il mercato invernale, chi prenderei se potessi scegliere? Nel mercato invernale sarà impossibile spostare gli equilibri. E tutti i nomi che si fanno, sono alternative. In vista dei non rinnovi di Alex Sandro e Cuadrado, io vedrei bene Carlos Augusto del Monza e proverei a far tornare anche Cancelo che vuole andare via dal City, mentre a centrocampo punterei su Milinkovic Savic”.

Poi parole anche su Vlahovic: “Per me, è tutto da vedere; Vlahovic per il momento ha dimostrato solo in parte, causa pubalgia, che tipo di giocatore potrebbe essere, mentre Pogba è una grande incognita: lo capiremo quando inizieremo a vederlo in campo e già sarebbe qualcosa. Lo scudetto quest’anno può perderlo solo il Napoli“.