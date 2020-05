Juventus, agente Bernardeschi e Tonali: “Federico non si muove. Sandro è meglio che resti in Italia”

Giuseppe Bozzo, agente di Federico Bernardeschi e Sandro Tonali, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport svelando importanti novità sul futuro dei suoi assistiti. Il giocatore della Juve è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Torino, mentre il centrocampista del Brescia è un obiettivo proprio dei bianconeri e dell’Inter di Conte.

Ecco le dichiarazioni del procuratore:

Su Tonali – “Lo conosco da due anni: mi è piaciuto subito, come la sua bella famiglia. Sono stati tutti importanti per la sua crescita e per gestire la notorietà. E ha superato a pieni voti il debutto in A. Dove andrà? Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho letto con piacere che vuol lasciare a Sandro l’ultima parola.

Indubbiamente per Sandro ci sono prospettive importanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità. Italia o estero? È meglio che Sandro resti in Italia. Può imporsi subito in un top club e per la A sarebbe un peccato perderlo”.

Su Bernardeschi – “Federico è contento alla Juve. Si parla di lui altrove? No, vuol restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone. Il Milan? Federico non si muove”.