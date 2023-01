Juventus albiceleste: se parte McKennie può arrivare De Paul

La Juventus sarebbe intenzionata ad aumentare i giocatori argentini in rosa. Dopo Di Maria e Paredes potrebbe arrivare De Paul

Per un argentino che ha lasciato in estate, Paulo Dybala, a Torino ne sono arrivati altri due. Leandro Paredes e Angel Di Maria sono arrivati nel corso del mercato estivo, laurandosi da poco campioni del mondo con la nazionale argentina.

I due giocatori potrebbero non essere gli ultimi arrivi dell’albiceleste in bianconero, con Rodrigo De Paul che sarebbe il prossimo indiziato ad arrivare a Torino. Nel caso in cui partisse McKennie, infatti, l’ex Udinese sarebbe una delle priorità di Madama. L’Atletico Madrid, però, a stagione in corso sembra chiedere troppo: sono 50 i milioni richiesti dai colchoneros per liberarsi di lui.

Per chi entra, qualcuno esce

Il mercato della Juventus, innegabile ormai, è un continuo aprirsi e chiudersi di porte. Se a salutare sembra esserci Weston McKennie, in estate potrebbe esserci anche Leandro Paredes. La Juventus non sembra intenzionata ad esercitare il riscatto per il centrocampista di proprietà del Paris Saint Germain e quindi potrebbe salutare.

Ad arrivare, invece, la Juventus vorrebbe vedere uno tra Rodrigo De Paul e Alexis MacAllister. Entrambi argentini, entrambi campioni del mondo, entrambi centrocampisti con un possibile destino condiviso: il bianconero. Solo uno dei due, però, potrebbe arrivare. I prezzi dei due giocatori sono simili, con la Juventus che però non può spendere 100 milioni di euro per due giocatori soltanto. Dopo il caos extra-campo di questo periodo appare difficile possano scucire subito i 50 milioni richiesti da Brighton e Atletico Madrid, figuriamoci il doppio.