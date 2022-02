Juventus, Alex Sandro fuori e Bensabaini dentro

La Juventus venderà sicuramente Alex Sandro e il suo possibile sostituto sembrerebbe essere l’algerino del Monchengladbach

Ramy Bensebaini potrebbe essere un prossimo giocatore della Juventus. I bianconeri tornano difatti a guardare in casa Borussia Monchengladbach e dopo Zakaria vorrebbero prendere anche l’algerino. Il calciatore classe ’95 arriverebbe al posto di Alex Sandro, in partenza già da quest’estate.

Entrambi i calciatori andranno in scadenza nel 2023, quindi potrebbero andar via a molto meno di quanto richiedono le società. La Juventus si accontenterebbe – si fa per dire – di 15 milioni per liberare il brasiliano. Mentre i tedeschi per Ramy Bensebaini vorrebbero 25 milioni, che la Juventus potrebbe far abbassare vista l’imminente scadenza.

Le soluzioni per le fasce bianconere

Luca Pellegrini giocherà molto di più nella prossima stagione. Sia Massimiliano Allegri che la dirigenza puntano parecchio su di lui e questo spingerà inevitabilmente Alex Sandro fuori da Torino.

Per il brasiliano si è registrato l’interesse di Barcellona e Chelsea nel mercato di Gennaio, ma nulla di fatto con il calciatore poi rimasto. La Juventus vorrebbe il brasiliano anche per le sue scarse prestazioni, condite da uno stipendio troppo alto per quel che offre in campo. Supercoppa docet, che di certo non ha lasciato belle impressioni nei tifosi.

Ramy Bensebaini potrebbe essere dunque il profilo giusto. Già con una discreta esperienza, ma con ancora tutto da dimostrare. Il dualismo con Pellegrini potrebbe dunque rivelarsi vincente e stimolare entrambi i giocatori. Un acquisto che farebbe contenti tutti e potrebbe consentire di continuare il progetto ringiovanimento dei bianconeri, che appare sempre più nel pieno del completamento.