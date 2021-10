Juventus, Allegri: “Dybala a disposizione, Arthur deve riprendere la condizione”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista del big match di domani sera a San Siro contro l’Inter di Inzaghi. Ecco un estratto delle dichiarazioni (Trascrizione Tuttojuve.com):

“Domani sarà una bella partita tra due squadre importanti e sarà bello perché ci saranno 60 mila persone a San Siro. Per me l’Inter è ancora la favorita per lo scudetto.

Secondo me non è una gara decisiva, ci permetterebbe di allungare questa striscia di risultati. Per la nostra classifica era molto più decisiva quella con la Roma. Non possiamo pensare che in una partita possiamo tornare a vincere o perdere in campionato”.

Su Dybala: “Dybala sarà a disposizione, sta bene, ha fatto due allenamenti con la squadra. Per la partita di domani siamo quasi al completo come disponibilità. Sarà molto importante in questo periodo perché ho bisogno di tutti, come è successo mercoledì in Russia dove chi è entrato è stato decisivo”.

Su Arthur: “Arthur è cresciuto molto e alza la qualità della squadra. Ha bisogno di riprendere la condizione e piano piano aumenterà il suo minutaggio per farlo diventare un titolare di questa squadra”.