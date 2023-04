Juventus, Allegri pazzo di Kim: ADL non accetterà mai i 70 milioni che potrebbero offrire i bianconeri

In casa Juventus si guarda al prossimo mercato estivo. La dirigenza bianconera ha intenzione di effettuare una vera e propria rivoluzione, sia in campo che fuori, e per questo è necessario iniziare a programmare in anticipo. Un punto di riferimento, però, sarà Max Allegri, il quale resterà ancora sulla panchina bianconera.

Tra i nomi che il mister toscano sogna per la Juventus del futuro, c’è anche un calciatore del Napoli, il difensore Kim. Quest’ultimo, infatti, in passato è stato già vicino ai bianconeri ma poi la trattativa è saltata all’ultimo minuto. Il calciatore, attualmente, ha una clausola rescissoria valevole solo per l’estero e per quindici giorni, dal 1° a 15 luglio 2023. Il giocatore viene valutato da ADL una cifra importante e sicuramente superiore rispetto ai 70 milioni che la Juventus potrebbe offrire la prossima estate.

Kim è ormai un punto di riferimento del Napoli e per la Juventus sarà difficile strapparlo al Napoli. In ogni caso, Allegri ritiene il difensore un calciatore eccezionale che potrebbe fare la differenza in casa bianconera.