Juventus, Allegri sbotta: “Abbiamo preso un gol da polli, guardate cosa succede durante l’azione”

Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita. Il mister, in particolare, ci ha tenuto a sottolineare quanto accaduto al gol degli azzurri: “Abbiamo preso però un gol da polli. Basta vedere l’azione, siamo al 93′ e bisogna andare a difendere in area“.

“Se rivedete l’azione vi accorgerete che siamo fermi. Dispiace aver perso una partita del genere, potevamo far meglio sul gol perché ci siamo fermati e su questo dobbiamo crescere. Abbiamo giocato contro un Napoli forte, che ha meritato lo Scudetto, e dispiace per questo. Siamo ancora in vantaggio sulle inseguitrici, ora dobbiamo avere serenità perché c’è la Coppa Italia con l’Inter“.

In merito all’arbitraggio, il mister bianconero ha dichiarato: “No, non ho bisogno di spiegare niente, credo che gli arbitri sono molto bravi, Fabbri ha arbitrato una bellissima partita, è stato molto bravo e gli faccio i complimenti per come ha arbitrato“.