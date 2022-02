Juventus, Allegri: “Scudetto all’Inter, con tutto il rispetto per Milan e Napoli”

Dopo la partita pareggiata all’ultimo minuto contro l’Atalanta, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’accesa lotta Scudetto.

“L’ho detto da settembre, per me vince l’Inter. Con tutto rispetto per Milan e Napoli, ma ieri è stato un passaggio importante dell’Inter“.

“Io credo che in testa ci sia il miglior attacco e la seconda miglior difesa. Ad eccezione della Juve di Sarri che aveva subito credo 45 gol vince sempre la miglior difesa“.

Massimiliano Allegri non ha quindi dubbi su chi vincere il prossimo Scudetto in Serie A. Nonostante le grandi prestazioni, quindi, Napoli e Milan non avrebbero chance di fronte a questa Inter di Simone Inzaghi.

L’allenatore bianconero ha infine dichiarato: “In questo momento sì, noi abbiamo perso troppi punti all’andata. Avessimo 4 punti in più ci divertiremmo“.