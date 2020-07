Juventus, altri 3 gol subiti. Sarri: “Fase difensiva completamente passiva”

La Juventus pareggia 3-3 in trasferta con il Sassuolo e spreca un’ulteriore chance per chiudere definitivamente il discorso scudetto. Nonostante il vantaggio di due reti, gli uomini di Sarri subiscono la rimonta neroverde e acciuffano il pareggio su corner con Alex Sandro.

A preoccupare maggiormente il tecnico è la tenuta del reparto arretrato, che ha subito ben 11 reti in 5 gare, più di 2 gol a partita. Ma a sorprendere è anche il dato dei tiri concessi al Sassuolo, ben 16, considerando solo la prima frazione di gioco.

Al termine della gara Sarri, ai microfoni di JTV, ha analizzato la sfida puntando il dito proprio sulla scadente fase difensiva. Ecco le parole del tecnico:

“Partita folle. Succede spesso in questa stagione, a diverse squadre. Abbiamo fatto in 20′ di grande livello, 30 finali di grande livello. In mezzo partita di passività. E contro una squadra così in forma la paghi. La fase difensiva totalmente passiva. Poi abbiamo saputo reagire e siamo venuti fuori nella parte finale della partita.

E’ così per tutti, le partite non sono lineari, quando sembrano vinte facilmente poi le perdi. C’è in questo momento c’è componente mentale e fisica. Sapevamo che era una partita difficile, accettiamo il pareggio, ma dobbiamo evitare momenti passivi in questo momento”.