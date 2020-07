Juventus, ancora calda la pista Jorginho: Rabiot possibile contropartita

Il ds Paratici lavora per il centrocampista del Chelsea. Rabiot può finire in Premier

Dopo aver ufficializzato lo scambio Arthur-Pjanic, la Juventus non ha intenzione di fermarsi e continua a lavorare per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri con giocatori adatti al suo stile di gioco.

Il tecnico in questi primi mesi in bianconero non è riuscito a dare la sua impronta alla squadra, complici giocatori con caratteristiche diverse dal suo modo di fare calcio e nuovi arrivi che hanno deluso le aspettative, in primis Adrien Rabiot ed Aaron Ramsey, che non sono mai riusciti ad incidere.

Con l’addio di Pjanic la Juve avrà bisogno di un regista e Sarri sta spingendo per portare a Torino il brasiliano Jorginho, centrocampista del Chelsea e suo pupillo dai tempi del Napoli. Fu proprio Sarri a chiedere il giocatore quando sedeva sulla panchina dei Blues e avrebbe fatto lo stesso con la società bianconera.

Il direttore sportivo Paratici è al lavoro per accontentarlo. Stando a quanto riporta Tuttosport, la Juventus per abbassare le pretese del Chelsea vorrebbe inserire nell’affare il cartellino di Rabiot. Nel frattempo ai microfoni di Radio Kiss Kiss l’agente di Jorginho ha commentato le voci di mercato:

“Paratici? Lo conosco bene, ma nessuno mi ha contattato per parlare di lui. In questa settimana la Juve ha anche preso Arthur dal Barcellona. Non conosco le strategie di Paratici per l’anno prossimo”.