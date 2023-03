Juventus: Andrea Cambiaso chiarisce la sua situazione

Andrea Cambiaso ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Andrea Cambiaso è diventato uno dei più promettenti prospetti futuri per la difesa della Juventus. Tuttavia, il terzino sinistro è in prestito al Bologna. La squadra piemontese ha cercato di anticipare il suo ritorno (nella finestra di trasferimento invernale), ma questo diamante grezzo ha ora fatto una dichiarazione.

Il tutto, peraltro, per esprimere il suo impegno nei confronti della squadra guidata da Thiago Motta. “A gennaio la Juve mi voleva, ma il Bologna ha detto di no e io sono contento. Non ho mai espresso il desiderio di andare via. Parlare di ritorni o trasferimenti ora è ‘fantacalcio’, è prematuro”, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

E su Alex Sandro

Il futuro di Alex Sandro continua ad essere alla Juventus. Sebbene negli ultimi mesi si sia speculato molto sul fatto che avrebbe lasciato il club a fine stagione, un report di Sky Sport sostiene che il consiglio di amministrazione e il giocatore abbiano dato il loro consenso alla possibilità di attivare la clausola che consente di prolungare il suo contratto per un’altra stagione.

In questo modo, l’esperto terzino brasiliano (32 anni) completerà quella che sarà la sua nona stagione da giocatore della vecchia signora. Finora, il versatile difensore ha accumulato ben 299 presenze ufficiali (15 gol e 33 assist). Il giocatore, quindi, potrebbe restare ancora e lasciare nella prossima stagione a zero e magari tornare in Brasile. Cambiaso potrebbe tornare in bianconero e fare da seconda linea o addirittura prendersi il posto di Alex Sandro.