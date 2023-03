Juventus: Angel Di Maria cambia idea

A quanto pare, Angel Di Maria sarebbe ben disposto a rinnovare il proprio contratto in scadenza con la Juventus

Arrivato come parametro la scorsa stagione, il contratto di Angel Di Maria con la Juventus scade alla fine di questa stagione. A 35 anni, il rosarino si è affermato come uno dei giocatori più importanti per i bianconeri. Con sette gol e sette assist, la squadra italiana è intenzionata a rinnovare il contratto dell’ala.

Sebbene Di Maria avesse diverse opzioni lontano da Torino, come la MLS o la sua Argentina, la posizione della Fideo sembra essere cambiata. Secondo La Gazzetta dello Sport, il vincitore della Coppa del Mondo è disposto a rinnovare il contratto con la Vecchia Signora. Una decisione che potrebbe essere mantenuta anche se la Juventus non dovesse qualificarsi per l’Europa nella prossima stagione.

Possibilità

Che stia bene a Torino lo testimoniano anche le dichiarazioni dopo la vittoria contro il Nantes. Ecco cosa ha detto: “Sono davvero contento per aver concretizzato il lavoro della squadra. Ottima partita, volevamo passare il turno ed avevamo la mentalità giusta. L’Europa League è molto importante per noi. La aspettavo tantissimo (la tripletta, ndr), sono riuscito ad alzare l’asticella. Le mie qualità sono lì, ho sempre provato ad aiutare la Juve. Ottima partita, siamo riusciti a passare il turno”.

Poi continua: “ono dispiaciuto, sono arrivate anche delle critiche. Sapevo che avrei potuto dare di più. Ci ho messo del tempo a ritrovare la forma. Ho avuto due ricadute in un mese. Anche a livello mentale non è stato facile ma sono contento di essere qui”.