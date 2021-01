Juventus, Aouar obiettivo per il prossimo giugno

La Juventus non molla la pista che porta ad Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 del Lione e della nazionale francese, cercato con insistenza già nella scorsa sessione estiva di mercato.

Aouar è legato alla società francese da un contratto fino al 2023, ma è alla ricerca di un club di prima fascia che gli permetta di fare il grande salto e competere per traguardi importanti. La Juve in tal senso sarebbe in cima alle preferenze.

In bianconero negli ultimi giorni è sbarcato Aké, nuovo giocatore della Juventus Under 23. Gli agenti del giovane esterno francese sono gli stessi di Aouar, fattore in chiave mercato da non trascurare.

Stando a quanto si legge sul sito Gianlucadimarzio.com, grazie alla trattativa Aké la Juve è tornata a parlare di Aouar con il suo entourage e nelle prossime settimane il discorso può essere ulteriormente approfondito.

Il centrocampista del Lione è un obiettivo concreto per la prossima estate, la Juve ha già iniziato a muovere i primi passi. Vedremo come evolverà la situazione.