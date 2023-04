Juventus, arrivano 15 punti e scontro diretto col Napoli: la nuova classifica di Serie A dal 20 aprile

Dopo tanta attesa, finalmente oggi ci sarà la sentenza definitiva riguardo la penalizzazione della Juventus in campionato. Secondo le ultime indiscrezioni, come confermato dai maggiori quotidiani sportivi nazionali, i bianconeri riceveranno tutti e quindici i punti, ritornando, quindi prepotentemente in zona Champions League.

Senza la penalizzazione, quindi, la nuova classifica della Serie A sarebbe la seguente: Napoli 75 Lazio 61 Juventus 59 Roma 56 Milan 53 Inter 51 Atalanta 49. I bianconeri, quindi, finirebbero al terzo posto con un margine importante rispetto al Milan quinto in classifica, il quale potrebbe qualificarsi in Champions League solo con la vittoria della Coppa delle Grandi Orecchie.

La corsa Scudetto, secondo gli esperti, potrebbe anche riaprirsi questo fine settimana dal momento che ci sarà lo scontro diretto tra Juventus e Napoli, con quest’ultimi non in forma e con i calciatori contati dopo la partita di Champions League contro il Milan.

La sentenza era attesa per la giornata di ieri 19 aprile, il CONI, però, ha preferito posticipare il tutto alla giornata di oggi. Nonostante la restituzione dei punti, però, i bianconeri non possono ancora dormire tranquillamente dal momento che sono in corso altre indagini su manovre non consentite all’interno della società.