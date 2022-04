Juventus, Asensio o Rodrygo per il dopo Dybala

Ad affiancare Dusan Vlahovic potrebbe essere uno dei due giocatori del Real, nella prossima stagione. Asensio o Rodrygo sostituirebbero il partente Dybala

Madama è in cerca di rinforzi e potrebbe guardare in casa delle big europee, tra i giocatori in uscita. Sono tanti i calciatori che partiranno dalle loro rispettive squadre in estate e tra questi anche Mbappé e Haaland.

Entrambi due supercampioni, due fuoriclasse che potrebbero trasferirsi al Real Madrid. Non sarà facile, vista la concorrenza, ma di sicuro l’appeal della casa blanca è immenso. Nel caso in cui arrivasse almeno uno dei due, Rodrygo e Asensio si ritroverebbero alla porta.

La Juventus pronta all’assalto?

Sul brasiliano pende una clausola da oltre un miliardo di euro, che però potrebbe non essere esercitata nel caso in cui il giocatore chiedesse la partenza. Per lui Florentino Perez potrebbe chiedere 45-50 milioni, ma appare difficile che il classe 2001 parta vista anche la stima che a Madrid nutrono in lui.

L’ex Santos è uno dei calciatori su cui il Real punta maggiormente e improbabile possa andar via. Anche perché la società non vorrebbe cederlo. Discorso differente per Marco Asensio, giocatore che sembra essere finito fuori dal progetto delle merengues. Lo spagnolo è dato tra i partenti e su di lui ci sono – oltre ai bianconeri – anche Liverpool e Milan.

Per caratteristiche è quello che potrebbe affiancare al meglio Vlahovic, anche se tutto dipenderà dalla formazione che userà la prossima Juventus. Resta difficile da capire ancora, ma la sensazione è quella di un attacco a tre con Chiesa e un altro giocatore come esterno. Probabile si possa provare con Alvaro Morata, visto che lo spagnolo è vicino al passaggio a titolo definitivo in bianconero dall’Atletico. Sempre di Madrid si parla per il mercato bianconero, dunque, per un mercato da rendere galactico.