Juventus, attenta! Anche il Tottenham su Gvardiol

Per Gvardiol sarà dura: oltre al Chelsea ora anche il Tottenham sembra volersi inserire nella trattativa per il calciatore del Lipsia

Inizia a diventare pesante la corsa a Josko Gvardiol. Il difensore croato del Lipsia è corteggiatissimo a livello europeo, con il Red Bull Lipsia che sembrerebbe essere intenzionato ad alzare di tanto il prezzo.

Attualmente sul giocatore penderebbe una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro, con il Tottenham che sarebbe disposto a pagarla già dal mese di gennaio. Sul giocatore non ci sarebbero solo i londinesi, ma anche il Chelsea e la Juventus.

Trattativa difficile

In un’ultima intervista il calciatore del Lipsia ha dichiarato: “Sono felice al Lipsia, ho ancora molto da imparare e ho bisogno di lavorare su me stesso. Ho persone che se ne occupano, non ho pensato a un trasferimento. Vedremo cosa succederà in inverno”.

Una possibilità di trasferimento ci sarebbe, ma la trattativa sembra molto difficile per chiunque voglia prelevarlo. La Juventus c’aveva pensato, ma la possibilità che il giocatore arrivi è bassissima. Solo un mese fa il giocatore ha rinnovato con il club tedesco fino al 2027, legandosi al club e dicendosi contento di questa sua scelta.

Il difensore sembra intenzionato a restare il più a lungo possibile, specialmente perché è ancora giovanissimo. È nato nel 2002 e non vorrebbe bruciare le tappe, rischiando di perdersi come tanti giocatori che fanno il grande salto nei big club. In stagione il croato sta trovando il suo spazio, risultando sempre tra i migliori della squadra tedesca e giocando anche in Champions League.