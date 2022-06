Juventus, attenta: il Marsiglia si inserisce per Luis Muriel

I francesi sarebbero interessati al cartellino di Luis Muriel dell’Atalanta. Sul colombiano anche la Juventus, che punta a lui nel caso in cui non si riuscisse a trovare un vice Vlahovic

Luis Muriel non interessa solo alla Juventus. L’attaccante colombiano di proprietà dell’Atalanta sarebbe entrato nel mirino del Marsiglia, con i francesi che avrebbero già chiesto informazioni ai bergamaschi.

Appare probabile un’uscita da parte di Muriel dall’Atalanta, specialmente per via di un contratto in scadenza nel 2023. Nonostante la possibilità di rinnovo automatico per un altro anno, la volontà del giocatore sembrerebbe quella di lasciare Bergamo e accasarsi altrove per giocare di più.

La Juventus ci prova

L’Atalanta vorrebbe circa 15-20 milioni per far partire il colombiano e la Juventus potrebbe accontentarla. I bianconeri vorrebbero spingersi sui 10-15 milioni, ma con il Marsiglia alla carica il pericolo di asta diventa concreto.

Il Marsiglia sembra intenzionato a creare una squadra che possa giocarsela sia in campionato sia nella Champions League. Infatti, i francesi sono arrivati solo dietro al Paris Saint Germain in Ligue 1. La squadra di Jorge Sampaoli è riuscita ad arrivare seconda dietro i parigini, a -15 dalla vetta e con un +2 sulla zona preliminari di Champions ricoperta dal Monaco.

Nel mercato di Gennaio hanno acquistato Cedric Bakambu, che però non sembra sicuro della propria permanenza. A quel punto, Arkadiusz Milik diventerebbe l’unica punta valida in rosa e giocarsi la Champions League con un solo attaccante valido – specialmente visti i precedenti di infortunio del polacco – diventerebbe pericoloso. Luis Muriel al Marsiglia è una pista concreta, la Juventus dovrà decidere in fretta.