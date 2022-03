Juventus, attenzione: anche la Lazio su Emerson Palmieri

La Lazio si unisce alla corsa ad Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è attualmente in prestito al Lione dal Chelsea

La Juventus cercherà di rinnovare le fasce, nella prossima stagione. Saranno tante le conferme, con Danilo, Cuadrado e Pellegrini sicuri della loro permanenza. L’unica partenza che potrebbe registrarsi è quella di Alex Sandro, che la Juventus vorrebbe mandar via assolutamente. Tra i tanti profili in entrata sembra esserci quello di Emerson Palmieri, italo-brasiliano attualmente in prestito al Lione.

Il calciatore di proprietà del Chelsea sembra essere una delle scelte della Juventus, che però dovrà vedersela con la concorrenza della Lazio. I biancocelesti sono, difatti, decisi ad acquistare qualcuno proprio in quel ruolo. La Juve potrebbe dunque avere concorrenza per arrivare all’ex Santos.

Tra Chelsea e Lione, con l’Italia di mezzo

Il calciatore avrebbe già fatto sapere al Chelsea di non voler rimanere al Lione. Sembrerebbe non voler tornare a Londra o almeno per restarci. Il calciatore si è visto vicinissimo a Gennaio al rientro anticipato del prestito, con il Lione che si è messo però a fare muro. Il Chelsea avrebbe voluto riprendere il giocatore per sopperire alla mancanza di alternative proprio in quel ruolo.

Ora per lui sembra aprirsi il ritorno in Italia, con i bianconeri in prima fila per accaparrarsi le sue prestazioni. La Lazio resta comunque accreditatissima, forte anche della possibilità di far ritornare il calciatore nella capitale italiana. Bisogna capire cosa accadrà, ma di certo sarà una sfida accesissima. L’estate si infiamma già da ora, staremo a vedere.