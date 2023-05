Juventus, aumenta la competizione per Ndour

Recentemente accostato a Juventus e Milan, il giovane Cher Ndour è stato accostato ad almeno altri tre grandi club europei. Il centrocampista italiano si svincolerà dal suo contratto con il Benfica la prossima estate

Il 18 marzo, contro il Vitoria de Guimaraes, il giovane Cher Ndour ha avuto l’opportunità di debuttare con la prima squadra del Benfica. Si è trattato solo di un paio di minuti, non sufficienti per valutare le sue prestazioni al massimo livello, ma significativi se si tiene conto della sua età, appena 18 anni.

Prodotto delle giovanili dell’Atalanta, il centrocampista è approdato al Benfica nell’estate del 2021 e da allora ha vissuto una progressione sensazionale che gli ha permesso di fare carriera a grande velocità. In poco meno di due anni, l’italiano è passato dalle giovanili a essere un punto di riferimento della prima squadra di riserva, trovando anche spazio nella squadra allenata da Roger Schmidt.

Battaglia serrata

Il suo sviluppo non è passato inosservato. Infatti, al già noto interesse della Juventus e del Milan, si aggiunge quello del Manchester City, del Paris Saint-Germain e del Manchester United, squadre che, secondo il The Sun, hanno inviato di recente degli osservatori in Portogallo per seguire da vicino il suo sviluppo.

Oltre al suo talento, alle sue capacità fisiche e alle sue enormi possibilità di crescita, Ndour è molto interessante anche per la sua situazione contrattuale. Il giocatore bresciano termina il suo contratto in estate e, quindi, potrebbe trasferirsi in un altro Paese senza dover pagare alcun euro per il suo trasferimento. La battaglia è aperta.