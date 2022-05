Juventus-Bayern, scambio Arthur-Sabitzer?

Juventus e Bayern Monaco potrebbero intavolare uno scambio tra giocatori scontenti. Arthur in Germania, Sabitzer arriverebbe in Italia

Due giocatori che hanno deluso e che continuano a farlo. Arthur e Sabitzer sono due dei calciatori che nelle ultime campagne di mercato di Bayern Monaco e Juventus hanno deluso maggiormente le aspettative.

Il brasiliano continua ad essere un sassolino nella scarpa di Madama e si può dire lo stesso per Sabitzer. Quest’ultimo ha però vinto il campionato, dando – seppur minimo – il suo contributo. Le due squadre non sarebbero contente del loro apporto alle rispettive cause e potrebbero imbastire un trasferimento.

Si lavora sul doppio prestito

Entrambe le squadre vorrebbero elaborare le trattative su due prestiti con diritto di riscatto. Entrambi i calciatori hanno stipendi abbastanza elevati e le valutazioni non sono da meno.

Sul riscatto di Arthur si parla di 40-45 milioni di euro, mentre per Sabitzer sembrerebbe arrivare sui 25-30 milioni. Cifre abbastanza alte per due scontenti di lusso, che in passato hanno mostrato comunque di valere molto di più delle rispettive attuali cifre.

Alla Juventus Sabitzer potrebbe fare comodissimo. Il centrocampo ha bisogno di esperienza e carisma, qualità che il 28enne di Wels ha. Potrebbe divenire una pedina importantissima nello spogliatoio bianconero, così come lo era un altro tedesco: Sami Khedira. Si spera dunque che le trattative vadano a buon termine e che Sabitzer possa – in caso – dare alla Juventus lo stesso apporto dato inizialmente da Khedira. Gli ultimi tedeschi di Madama hanno dato più problemi che altro. Staremo a vedere.