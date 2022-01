Juventus, Bentancur parte e Ramsey resta? Le ultime

Ramsey sembrerebbe continuare a rifiutare tutte le destinazioni. Intanto Bentancur è corteggiatissimo dall’Aston Villa di Steven Gerrard

Ramsey al Crystal Palace sembrava cosa quasi fatta, ma stando a quanto arriva dall’Inghilterra nelle ultime ore il giocatore sembrerebbe star rifiutando tutte le possibili destinazioni. La Juventus senza un’uscita difficilmente farà qualcosa in entrata a centrocampo, ma non tutto è perduto. Sempre dall’Inghilterra sembra arrivare dell’interesse per Bentancur.

Dietro alle trattative ci sarebbero Steven Gerrard e il suo Aston Villa. I Villains vorrebbero il calciatore Uruguayano classe ’97 per rinforzare il proprio centrocampo, con un elemento giovane e che deve ancora dimostrare tanto.

Tutto passa per la Manica

Il mercato in uscita Bianconero sembra scandito dal ruggito dei Leoni inglesi. Sono ben tre i giocatori bianconeri che, attualmente, si ritroverebbero ad esser corteggiati dalla Premier League.

Arthur è sondato da settimane dall’Arsenal, con la Juventus che stando alle varie voci vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto ad almeno 50 milioni. Per Bentancur si parla di un operazione da 20 milioni, cifra richiesta proprio dalla Juventus, con il 40 % che finirebbe nelle casse del Boca Juniors per via di una vecchia clausola inserita al momento del trasferimento del calciatore in Europa.

Il discorso Ramsey è ben più complesso. Su di lui ci sono svariate squadre inglesi, su tutte la pole del Crystal Palace e il più defilato Newcastle. Il calciatore sembrerebbe star rifiutando tutte le possibilità di trasferimento, facendo infuriare la dirigenza bianconera. Attualmente non si conosce la volontà di Ramsey.

Dunque potrebbe essere Bentancur il sacrificato, con la Juventus che per sostituirlo potrebbe andare su Zakaria del ‘Gladbach. Giocatore voluto anche da alcune big di Premier, con il Manchester United che farebbe il diavolo a quattro pur di averlo. Per lo Svizzero potrebbero servire 7 milioni, essendo in scadenza, ma attenzione anche al Bayern Monaco.