Juventus, Bentancur rimedia un infortunio in Nazionale: salta la gara contro il Napoli

Max Allegri dovrà fare tutti gli scongiuri del caso. Rodrigo Bentancur esce anzitempo durante il match tra Uruguay e Colombia e i primi segnali non inducono certo all’ottimismo. Il colpo all’anca fa temere per un lungo stop anche se il ct sudamericano Tabarez non si arrende all’evidenza e parla di un impiego dello juventino anche il prossimo giovedì contro l’Ecuador.

Esattamente l’opposto di ciò che sperano alla Continassa dove invece vorrebbero che la nazionale liberasse il giocatore già in queste ore per dedicargli tutte le cure del caso. Eppure la testardaggine di Tabarez è chiara e appare tutta nella dichiarazione in cui spiega: “Il problema all’anca è sempre in una zona delicata. Vediamo, se si sgonfia e viene curato correttamente non è un problema, possiamo risolverlo presto. C’è la speranza che ci possa essere giovedì”.

Insomma, come dire che l’infortunio è serio ma finché è in Nazionale si avrà sempre l’intenzione di farlo giocare fino al limite delle possibilità. Un affronto vero e proprio alla Juventus ma anche un messaggio che potrebbe lasciare intravedere un segnale di tranquillità circa le condizioni di Bentancur.

Intanto però la presenza in campo del centrocampista uruguaiano è fuori questione per il match che sabato prossimo contrapporrà la Juventus al Napoli. Bentancur tornerà in Italia soltanto nella giornata di venerdì e molto probabilmente verrà tenuto a riposo come precauzione per i match che seguiranno.

Dopo il Napoli, infatti, la Juventus dovrà affrontare in rapida successione il Malmo in Champions e poi il Milan allo Stadium. Soltanto un piccolo antipasto di questo settembre che vedrà i bianconeri contrapposti a Spezia e Sampdoria prima di ricevere in casa i campioni d’Europa del Chelsea.