Juventus, Bernardeschi la carta per arrivare a Milik

Il cartellino dell'esterno come contropartita per convincere il Napoli a cedere il centravanti

La Juventus è alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. La società è pronta a mettere sul mercato Gonzalo Higuain, ormai fuori dai piani di Maurizio Sarri e in rapporti non eccezionali con la dirigenza. In attesa di definire il futuro del Pipita, il direttore sportivo Paratici ha iniziato a guardarsi intorno.

Tra i primi obiettivi sulla lista del ds c’è Arek Milik, profilo che convince sia per costi che per età. Il polacco non ha vissuto una stagione felice con la maglia del Napoli e non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. La cessione, dunque, resterebbe l’ipotesi più plausibile.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juve per convincere il giocatore avrebbe messo sul piatto un contratto da 5 milioni di euro l’anno, più del doppio rispetto a quello che percepisce attualmente in azzurro.

L’ostacolo più grosso da superare è rappresentato dalle richieste di Aurelio De Laurentiis, che per liberare il polacco chiede 50 milioni di euro e non è disposto a fare sconti, soprattutto se si tratta della Juventus.

I bianconeri non sono disposti ad arrivare a tanto e vorrebbero inserire nell’affare contropartite gradite agli azzurri. Stando a quanto riporta Tuttosport, Paratici metterebbe sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi, in uscita dalla Juventus.