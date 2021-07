Juventus, Bernardeschi nel mirino della Roma: i dettagli

La Juventus e Federico Bernardeschi potrebbero dirsi addio nelle prossime settimane. Il centrocampista, fresco di vittoria dell’Europeo, vorrebbe restare a Torino, ma la società deve fare i conti con il bilancio e in caso di offerte soddisfacenti le prenderà in considerazione.

A complicare la questione è anche il problema contratto, Bernardeschi è in scadenza nel 2022 e restare a Torino significherebbe per il club rinnovare l’accordo per evitare di perderlo a zero il prossimo anno.

La cessione, dunque, è una strada percorribile e l’interesse dei club non manca, per ultimo quello della Roma, con José Mourinho che apprezzerebbe particolarmente le doti del giocatore.

Le cifre dell’affare non sarebbero troppo elevate, la valutazione del cartellino si aggira sui 15 milioni di euro e la Roma a breve potrebbe muoversi in maniera concreta.

Al momento non c’è alcuna offerta ufficiale ma semplici sondaggi, nei prossimi giorni, però, la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Vi terremo aggiornati.